Mergulhador morre tentando quebrar recorde em competição

O mergulhador Nicholas Mevoli, 32, morreu enquanto tentava bater um recorde em uma competição internacional em Bahamas. Ele mergulhou 72 metros com uma única aspiração, sem nadadeiras ou oxigênio complementar. Mevoli estava acompanhado de 15 outros atletas e observadores, além de uma equipe de segurança do campeonato de mergulho livre "Vertical Blue".

Mevoli teve o primeiro problema ao alcançar 68 metros de profundidade, mas decidiu continuar mergulhando. Mesmo assim, ele conseguiu retornar à superfície sozinho depois de 3 minutos e 38 segundos debaixo d'água.

Ele chegou a tirar os óculos, fazer sinal de OK e tentou dizer que estava bem, conforme indica o protocolo de superfície que torna a tentativa oficial. Mas logo em seguida passou mal e perdeu a consciência.

Mevoli foi socorrido pelos mergulhadores de segurança, que, inicialmente, colocaram ele em uma plataforma próxima ao local do evento. Em seguida, ele foi transferido para uma clínica. Apesar das tentativas de ressuscitá-lo, o mergulhador morreu na tarde de domingo, 17.

A Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, que é responsável pelo esporte de mergulho livre, disse que é a primeira vez que um atleta morre durante um campeonato internacional.

A carreira de Mevoli começou no início do ano passado. Apesar de recente, ele conquistou diversos títulos, como o Deja Blue. Ficou em terceiro lugar na Copa do Caribe e em outra na Grécia, além de quebrar diversos recordes.

