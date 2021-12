Mergulhador flagra polvo camuflado em corais no Caribe; veja

Ao filmar corais durante um mergulho no Caribe, Jonathan Gordon flagrou a camuflagem de um polvo. As imagens foram publicadas na conta de Gordon no Youtube.

Na descrição do vídeo, o mergulhador explicou: "Esse cara me pegou completamente de surpresa. Eu mergulhei para baixo para ver uma concha que estava logo abaixo do polvo e quando me aproximei o polvo saiu do esconderijo".

Gordon prossegue: "Eu não tinha literalmente idéia de que ele estava lá até que cheguei a cerca de um metro de distância". Veja o vídeo:

