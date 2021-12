Menor homem do mundo tem 67,08 cm

POJARA - O menor homem do mundo é um nepalês de 18 anos que mede apenas 67,08 centímetros, a estatura de um bebê de poucas semanas, destronando assim o colombiano Edward Niño, anunciou nesta quinta-feira a organização Guiness World Records. Jagendra Thapa Magar entrou no livro dos recordes ao completar 18 anos, um aniversário que permite ao nepalês ser reconhecido oficialmente pela organização. Assim ele tirou o título do colombiano Edward Niño, de 24 anos, reconhecido como menor homem do mundo há apenas cinco semanas.





