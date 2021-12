Meninos resgatados de caverna deixam hospital na Tailândia

Os doze meninos e seu treinador resgatados de uma caverna na Tailândia deixaram o hospital e concederam pela primeira vez uma coletiva de imprensa, em que aparentaram estar saudáveis.

Um dos meninos afirmou que foi um milagre que ele e seus colegas tenham sido encontrados depois de passar nove dias presos na caverna. Além disso, informaram que não tinham comida e que sobreviveram nove dias bebendo água da chuva que escorria pelas pedras das paredes. Disseram ainda que tentaram sair da caverna, sem sucesso.

"Nós tentamos sair porque achamos que não podíamos esperar que as autoridades nos resgatassem", explicou o técnico Ekkapol Chantawong. "Foi um milagre", afirmou em inglês Adul Sam-On, de 14 anos.

Usando uma camiseta com o desenho de um javali, em referência ao nome da equipe de futebol "Javalis Selvagens", os adolescentes se apresentaram de forma individual, depois de terem improvisado passes com uma bola onde foi realizada a coletiva de imprensa.

Os médicos que acompanhavam os adolescentes decidiram antecipar a alta em um dia e as autoridades permitiram que o grupo falasse com a imprensa antes de seguir para casa devido ao enorme interesse provocado pela história.

"O motivo de se realizar uma entrevista coletiva esta noite é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois (os meninos) poderão voltar para sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas", declarou o porta-voz do governo Sunsern Kaewkumnerd à AFP.

Os especialistas advertiram que os jogadores da equipe "Javalis Selvagens" e seu treinador poderão sofrer transtornos em longo prazo, devido à intensa experiência vivida na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.

O programa chamado "Enviando os Javalis Selvagens para Casa" está sendo transmitido pelas principais redes de televisão durante cerca de 45 minutos.

Não se trata de uma entrevista coletiva coletiva usual. Além de monitorada por especialistas, o departamento de relações públicas da província de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente à imprensa para submetê-las aos psiquiatras, além de contar com um moderador.

Os médicos avisaram às famílias dos meninos, com entre 11 e 16 anos, que deverão evitar que falem com jornalistas durante ao menos um mês após o retorno para casa. A recomendação dos médicos talvez seja difícil de se cumprir, porém, diante do interesse suscitado pela história dos garotos, inclusive de Hollywood.

Após nove dias desaparecido, sem comida e sem água potável, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilômetros da entrada da caverna inundada.

Os socorristas estudaram a melhor forma de tirá-los da gruta e optaram por uma operação arriscada que implicava guiar os meninos por passagens inundadas em macas. Eles foram levemente sedados para evitar que entrassem em pânico.

A operação de resgate dos "Javalis Selvagens" cativou o planeta e terminou em completo sucesso no dia 10 de julho.

