Menino rasga dinheiro dos pais guardado em caixa

O dito popular diz que apenas maluco rasga dinheiro, mas foi o que fez uma criança de quatro anos na província de Shaanxi, na China. O menino estava sozinho no quarto quando achou uma caixa debaixo da cama com mais de 3.500 iuanes (R$ 1.365). Brincando, o garoto rasgou as cédulas em vários pedaços.

Os pais, que estavam na sala no momento da estripulia do filho, levou o dinheiro para um banco local, onde cinco funcionários conseguiram recuperar parte das notas. Para isso, eles levaram três horas juntando os pedaços das cédulas.

