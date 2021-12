Um menino de 6 anos ficou ferido após prender uma das mãos em uma escada rolante. O caso aconteceu no distrito de Jiulongpo, na China. A criança estava acompanhada da família no momento do acidente.

Os bombeiros foram acionados e o garoto precisou ficar deitado enquanto aguardava o resgate. Após cerca de 10 minutos, os bombeiros conseguiram soltar a mão da criança. O resgate foi filmado por uma emissora de televisão.

Apesar do susto, o menino teve apenas uma fratura na mão, segudo o jornal "Shangaiist".

Da Redação Menino prende mão em escada rolante na China

