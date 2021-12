Menino em estado terminal morre abraçado com o Papai Noel

Um menino de 5 anos morreu nos braços do Papai Noel no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal "Knoxville News-Sentinel", a criança estava internada em estado terminal.

O Papai Noel Eric Schmitt-Matzen foi informado pela enfermeira que o garoto queria ver o Bom Velhinho. Quinze minutos depois de receber a ligação, ele chegou ao hospital e encontrou a criança bastante debilitada.

A mãe dele comprou um presente para o Papai Noel entregar para o garoto. Ele ficou sozinho no quarto com o menino, enquanto a família acompanhava pela janela da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Eu ouvi dizer que vai sentir falta do Natal. Não tem como isso acontecer. Você vai se tornar meu duende número 1”, disse o Papai Noel, surpreendendo o garoto.

Em seguida, Eric Schmitt-Matzen entregou o presente para a criança, que sorriu ao ver o produto.

“Eles me disseram que eu vou morrer. Como eu posso saber quando eu chegar ao lugar para onde eu estou indo?”, questionou a criança. O Papai Noel orientou que ele dissesse: “Eu sou o duende número 1 do Papai Noel. Eu estou certo de que vão deixá-lo entrar”.

Então, o garoto abraçou Papai Noel e perguntou: “Papai Noel, você pode me ajudar?”. Logo depois, ele morreu antes de revelar seu desejo.

“Eu envolvi meus braços em torno dele. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele morreu ali mesmo. Eu deixei ele ficar, apenas abraçado”, contou, emocionado, Eric Schmitt-Matzen.

adblock ativo