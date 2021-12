Menino é algemado após agredir professor em escola

Um menino de sete anos foi detido e algemado após agredir um professor na escola. O fato aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, e chocou os pais, que acharam excessiva a medida tomada pela polícia.

A policial que atendeu a ocorrência enquandro o estudante na lei "Baker Act", vingente na Flórida e que permite que pessoas mentalmente doentes sejam encaminhadas para um centro de saúde mental por 72 horas, mesmo contra suas vontades.

O garoto foi levado para o hospital para passar por avaliação psicológica. A intenção é verificar se ele representa risco para outras pessoas.

Agressão

O menino agrediu o professor com socos, puxões de cabelo e chutes nas costas após ser retirado da lanchonete da escola porque estava brincando com a comida. Ele tinha sido advertido e não melhorou o comportamento.

A criança se revoltou com a atitude do professor e iniciou as agressões.

adblock ativo