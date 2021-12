Menino corta o cabelo para ficar igual a amigo e imagem viraliza

A atitude de um menino de cinco anos chamou a atenção dos internautas. O norte-americano Jax pediu para a mãe para cortar o cabelo igual ao do amigo Reddy. Para ele, com a mudança no visual, ele conseguiria enganar a professora, afinal essa seria a única diferença entre os dois. O detalhe é que Jax tem a pele branca e Reddy é negro.

“Ele disse que mal podia esperar para ir para a escola na segunda-feira com o seu novo cabelo como o de Reddy, de forma que a professora não fosse conseguir distingui-los. Ele pensou que seria hilário confundir a professora com o mesmo corte de cabelo”, contou Lydia Stith, mãe de Jax.

Orgulhosa do filha, Lydia postou a foto nas redes sociais e a imagem teve 135 mil curtidas e 75 mil compartilhamentos.

“Aqui está uma foto de Jax e Reddy na festa de Natal. Tenho certeza que todos vocês veem a semelhança. Se isso não for prova de que ódio e preconceito são ensinados, eu não sei o que é”, afirma Lydia.

adblock ativo