Menino com doença rara sofre bullying e é escoltado por motoqueiros até a escola

Alex Bruorton é um menino de oito anos de Sherwood, Arkansas, nos Estados Unidos, que tem síndrome de Clovis, uma doença rara que faz com que determinados músculos e ossos cresçam sem parar. Por conta disso, o garoto sofre muito bullying na escola.

Para ajudá-lo a passar por essa situação tão difícil, motociclistas que participam de moto clubes da cidade se uniram e criaram um evento no Facebook chamado Alex Anti-Bullying Biker Rally. Os voluntários então se encontraram com Alex no parque Sherwood Forest e o escoltaram até a escola.

"Eu acho que a maioria de nós, quando éramos crianças, passou por uma situação de bullying", disse Don Null, um dos motoqueiros que participaram da ação, à KATV. Alex foi levado até à escola cercado por todos aqueles homens e suas motos. "Hoje vai ser um ótimo dia", disse ele ao chegar na porta do colégio.

"Muito obrigada a todos por virem. É muito legal que todos vocês tenham feito isso por mim. Eu não sabia que tantas pessoas se preocupavam comigo", agradeceu Alex.

