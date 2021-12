Menina 'rouba' solidéu do Papa e vídeo viraliza

Uma menina de três anos "roubou" o chapéu do Papa Francisco, conhecido como solidéu, nesta quinta-feira, 23, na Praça de São Pedro, no Vaticano (Itália).

O fato inusitado aconteceu quando o Papa abençoava crianças da região. O ato foi filmado e compartilhado nas redes sociais e viralizou.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN