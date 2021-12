Menina recebe resposta após enviar carta para Deus

A carta de uma menina de quatro anos para Deus emociona os nortes-americanos. Isso porque preocupada com a cadela Abbey, que morreu aos 14 anos, a pequena Meredith pediu ajuda da mãe para escrever a cartinha pedindo que Deus cuidasse do animal.

Na mensagem, a menina fala das preferências da cadela. "Querido Deus, O Senhor pode tomar conta da minha cadela? Ela morreu ontem e está no céu, aí com o Senhor. Fico feliz que tenha deixado ela ficar com a gente mesmo quando ficou doente. Espero que o Senhor brinque bastante com ela. Ela adora nadar e jogar bola. Para o Senhor não se confundir, estou enviando uma foto dela. Espero que reconheça logo minha cadela. Estou com muita saudade dela. Meredith".

Para surpresa da família, Meredith recebeu uma resposta. A carta foi enviada em um envelope dourado destinado à criança. "Querida Meredith, a Abbey chegou bem ao céu. A foto que você me enviou, ajudou muito e eu a reconheci imediatamente. Abbey não está mais doente. O espírito dela está aqui comigo, assim como está no seu coração. Ela adorou ter sido seu animal. Como não precisamos de nossos corpos no céu, não tenho bolso para guardar a sua foto. Assim, a estou devolvendo dentro do livro para você guardar como uma lembrança da Abbey. Obrigado por sua linda carta. Com amor, Deus".

A resposta foi enviada junto com a foto de Abbey e o livro "Quando um pet morre", de Fred Rogers. Após repercussão da história, uma funcionário do correio dos EUA assumiu que respondeu a carta de Meredith.

adblock ativo