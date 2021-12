Menina pede desculpas e paga bola que quebrou em loja

Uma menina de cinco anos de idade, que assinou apenas Faith (Fé, em português), enviou uma carta de desculpas à loja britânica John Lewis por ter quebrado, sem querer, uma bola de Natal. Ela bateu acidentalmente na decoraçãoda filial de Cambridge, no sábado.

Junto com a carta, Faith mandou coladas no papel duas moedas de Libra. Dominic Joyce, gerente da loja, publicou uma foto da carta no Twitter nesta terça, 3, para tentar agradecer à menina, que não colocou seu endereço na mensagem que havia enviado.

Na carta à loja, a menina escreveu: "para John Lewis, Cambridge. Me desculpe, eu quebrei uma bola de Natal no sábado. Ele custou duas libras. Aqui está o dinheiro. Desculpe novamente. Faith, 5 anos".

adblock ativo