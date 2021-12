Menina é 1ª pessoa no mundo a ter crânio impresso em 3D

Uma chinesa de 3 anos teve o crânio reconstruído por impressoras 3D. Essa é a primeira vez que esse procedimento é realizado no mundo.

A garota sofria de hidrocefalia (acúmulo de líquido no crânio), o que fez sua cabeça crescer quatro vezes mais do que o tamanho normal. Médicos decidiram operá-la depois que constataram o risco de que o crânio rompesse a qualquer momento.

A cirurgia em Han Han foi realizada nesta quarta, 15, e durou 17 horas. Conforme os médicos, o procedimento foi realizado com sucesso. Foram retirados partes do couro cabeludo da menina e do crânio.

Peso do crânio impedia que Han Han levantasse a cabeça (Foto: Agência Reuters)

Os profissionais reposicionaram seu cérebro, drenaram o excesso de líquido, além de implantar um crânio de liga de titânio que foi produzido utilizando tecnologia de impressão 3D.

Para fabricar o crânio, os médicos fizeram uma tomografia computadorizada para obter dados para criar três implantes de titânio, que, juntos, substituíram parte do crânio da menina.

A cirurgia custou cerca de US$ 80 mil (R$ 240 mil), dinheiro que a família de Han Han não tinha. Para custear a operação, eles conseguiram doações.

