Uma menina de 8 anos foi encontrada na cidade de Bahraic, na Índia, em uma reserva natural vivendo com macacos. A garota, que foi apelidada de "Menina Mogli", não fala o idioma local e anda com as mãos no chão.

De acordo com o tabloide inglês "Daily Mail", um responsável do santuário que comunicou que havia uma criança vivendo por lá. Segundo os policiais, ao chegar no local que a menina estava, eles foram atacados pelos primatas. Após ser resgatada, a menina foi encaminhada para um hospital.

"Ela ainda não é capaz de falar, mas entende tudo que se diz a ela, inclusive sorri”, contou D. K. Singh, médico responsável pela instituição que ela se encontra. A menina apresentava ferimentos pelo corpo, principalmente no cotovelo e nas pernas.

“Ela estava usando roupas, mas não muito sujas. Estava fraca e com muita fome. Se não a tivéssemos resgatado, ela teria sido comida por outros animais”, disse o médico.

Da Redação Menina de 8 anos é achada em floresta vivendo com macacos na Índia

adblock ativo