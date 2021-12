Menina chama atenção com fantasia de cachorro-quente

Uma menina chama a atenção ao se fantasiar de cachorro-quente em uma festa do Dia das Princesas nos Estados Unidos. A imagem foi postada nas redes sociais e viralizou.

A ideia do evento era que as meninas se vestissem com a roupa da sua princesa favorita. Mas Ainsley foi além do lugar comum. Ela explicou que cachorro-quente é a sua fantasia preferida. "E prefiro com catchup", disse a menina ao jornal Metro.

A atitude da garota foi elogiada nas redes sociais. "Em um mundo cheio de princesas, ouse ser um cachorro-quente", escreveu Jillian Ackerman.

"Era o Dia da Princesa e uma menina apareceu como um cachorro-quente. Nunca admirei alguém tanto", declarou outra.

