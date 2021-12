Meghan presta mais uma homenagem a sogra falecida

A duquesa de Sussex prestou uma nova homenagem a sua falecida sogra. Durante a recepção noturna na Frogmore House, Meghan surgiu com um anel de água-marinha azul. A jóia de pedra brasileira pertencia ao acervo pessoal de Diana.

A princesa Diana apareceu com este mesmo anel durante uma visita à Sidney, na Austrália, em 1996 e durante um leilão em 1997.

Ainda não foi divulgado se o anel foi entregue com o bracelete também de pedra azul-marinha que é parte do conjunto.

A princesa Diana foi homenageada algumas vezes durante a cerimônia de casamento do filho caçula: no boque de flores não-me-esqueças, as favoritas da princesa Daiana, colhido a mão pelo próprio príncipe Harry e no hino tocado em seu funeral que fez parte dos rituais de celebração.

