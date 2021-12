Medvedev ressalta dever de preservar a paz no Dia da Vitória

O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, destacou nesta segunda-feira que o dever da geração atual é preservar a paz, em pronunciamento na Praça Vermelha, onde se celebrou a tradicional parada militar por causa do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. "Nosso dever é preservar a paz atingida como resultado da vitória", disse o chefe do Kremlin desde a tribuna instalada junto ao mausoléu de Lenin. Nas tribunas, além de autoridades civis e militares, convidados estrangeiros, se encontravam numerosos veteranos de guerra.

Medvedev destacou que os descendentes daqueles que defenderam a liberdade e independência do país nunca esquecerão sua façanha. "Há coisas das quais não se pode renunciar em nenhuma circunstância: a liberdade das pessoas, a dignidade do país e a tranquilidade da família. Isto entendemos todos e é o que nos faz uma nação unida e forte", assinalou.

O presidente russo assegurou que o Estado fará tudo o que está em sua mão para a renovação das forças armadas e para que contem com o armamento mais moderno. "O Dia da Vitória é nossa festa mais sagrada", afirmou Medvedev, destacando a contribuição decisiva que a União Soviética fez para derrotar a Alemanha e seus aliados na Segunda Guerra Mundial, na qual perdeu mais de 27 milhões de vidas.

Acrescentou que também hoje, quando o país lembra o 66º aniversário da vitória, a Rússia faz sua contribuição na preservação da paz e da estabilidade do mundo. Após o pronunciamento, foi interpretado o hino nacional da Rússia, acompanhado de salvas de artilharia, e se deu início à parada militar, na qual participaram cerca de 20 mil soldados e uma centena de unidades de armamento pesado.

Como todos os anos, a parada começou com a apresentação de honras ao Estandarte da Vitória, a bandeira vermelha com a foice e o martelo que em 1945 foi içada no Reichstag. Entre as novidades, os espectadores destacaram que todos os soldados exibiam boinas e modelos de uniformes novos.

Na 66ª Parada da Vitória, ao contrário de muitas anteriores, não se exibiu armamento da época da guerra. Cerca de 1.500 músicos militares interpretaram as marchas a cujos compassos desfilaram perante a tribuna de honra unidades dos diferentes ramos das Forças Armadas da Rússia.

Sobre o piso da Praça Vermelha passaram formações de transportes blindados BTR-80, carros de combate T-90, peças de artilharia Msta-S, plataformas de lançamento múltiplos de foguetes Smersh, sistemas de mísseis antiaéreos S-400, e foguetes intercontinentais Topol-M.

A parada foi fechada por cinco helicópteros Mi-8, que voaram a baixa altura e levavam penduradas a bandeira da Rússia e as insígnias das Forças Armadas e de seus três ramos. Também se realizaram desfiles militares nas cidades mais importantes da Rússia.

Em Moscou, por ocasião dos atos comemorativos, a Polícia redobrou as medidas de segurança e mobilizou mais de 20 mil agentes para velar pela ordem pública. Outros 3.000 policiais participaram de trabalhos de segurança vinculados diretamente com a parada militar. Os parques da cidade são patrulhados por soldados da Polícia montada.

Além disso, foram reforçadas as medidas de vigilância em lugares de grande afluência de público, como as estações ferroviárias e o metrô de Moscou. Como é habitual nestas datas, os canais de televisão oferecem uma ampla programação dedicada ao evento.

Os festejos na capital russa concluirão com 30 baterias de fogos de artifício, que iluminarão a partir das 22h (hora local, 15h de Brasília) o céu de Moscou. Os fogos de artifício serão lançados a partir de 13 pontos da cidade, escolhidos de maneira tal que os moscovitas possam desfrutar do espetáculo independentemente do lugar da capital onde se encontrem.

