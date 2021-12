Médicos usam tecido de vaca para tratar coração de bebê

Um bebê foi salvo depois que médicos utilizaram tecido retirado de uma vaca na cirurgia cardíaca da criança. Ruben Weber-Jackson nasceu, na Inglaterra, com dois buracos no coração e estreitamento da aorta. O problema só foi percebido duas semanas após o nascimento do menino, que apresentava dificuldade para respirar.

Ele passou pela primeira operação com um mês de vida. Logo em seguida, foi submetido ao segundo procedimento, onde os médicos utilizaram o tecido do coração de uma vaca para reparar os buracos no coração do garoto. Recuperado, Ruben completou um ano de vida.

O uso do pericárdio bovino para tratar defeitos congênitos é comum, de acordo com especialistas.

