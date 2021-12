Médicos salvam bebê de grávida assassinada pelo marido

Um bebê foi salvo depois que sua mãe, Claudia Fabiana Peñalba, de 32 anos, que estava grávida de oito meses, foi morta espancada. O marido de Claudia, Diego Sosa, é acusado do crime, que aconteceu na cidade de LOmas de Zamora, na província de Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com a polícia, Claudia foi achada desacordada e com sinais de espancamento em casa. Ela foi levada para o hospital, onde os médicos induziram o parto, salvando o bebê. A menina nasceu com boa saúde, apesar de ser prematura.

Claudia ainda ficou internada na UTI, mas não resistiu e morreu. O marido dela foi preso e nega que tenha cometido o crime.

