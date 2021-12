Um médico de um hospital da cidade de Belgorod, na Rússia, matou com socos um paciente que supostamente tinha faltado ao respeito com uma enfermeira.

As imagens foram postadas na internet e estão circulando pelo mundo. No último sábado, 9, o porta-voz do Comitê de Instrução da Rússia, Aleksandr Bastrikin, anunciou que o órgão, que se encarrega dos casos judiciais mais famosos, assumiu a investigação.

A Justiça russa investiga o médico Ilya Zelendinov, como o profissional foi identificado, por imprudência criminosa. Ele foi demitido e, desde o ocorrido, está em prisão domiciliar.

Nas imagens é possível ver o médico socando mortalmente o paciente, que cai no chão de maneira fulminante. Em seguida, ele agride o acompanhante do doente.

Segundo a imprensa local, o caso aconteceu em 29 de dezembro, mas só foi revelado hoje quando um vídeo com as cenas foi exibido por um canal de TV.

Assista ao vídeo abaixo (as cenas são fortes).

Da redação Médico russo mata paciente por desrespeitar enfermeira

adblock ativo