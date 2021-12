Médico 'opera' ursinho para agradar paciente de 8 anos e imagem viraliza

Antes de levar o pequeno Jackson McKie, de 8 anos, para o centro cirúrgico, o médico Daniel McNeely realizou um desejo do paciente e comoveu internautas: operar o ursinho de pelúcia do menino.

O neurocirurgião canadense foi performático para atender ao pedido da criança. Colocou luvas, vestiu roupas descartáveis e até instalou máscara de oxigênio no brinquedo. Ao fim do procedimento, o ursinho levou alguns pontos.

De acordo com o canal BBC, MCKie é paciente do cirurgião desde quando nasceu. O garoto é portador de hidrocefalia, doença caracterizada pelo acúmulo de líquido nas cavidades internas do cérebro.

