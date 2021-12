Médico infecta 212 aldeões com HIV

Autoridades de saúde do Camboja encontraram 212 aldeões infectados com HIV em um distrito onde um médico não licenciado foi acusado de assassinato sob a suspeita de espalhar o vírus com equipamento contaminado.

Promotores acusaram o médico de assassinato no mês passado após a disseminação do vírus, que causa AIDS, ficar conhecida. As 212 pessoas com HIV foram descobertas após autoridades testarem um total de 1.940 pessoas no distrito na província de Battambang, no noroeste, onde o médico tratava pacientes.

O governo e agências de saúde n ão revelaram nome do médico

