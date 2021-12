Médico de reality e namorada são acusados de estupro nos EUA

Um médico americano e sua namorada foram acusados de drogar e abusar sexualmente de ao menos duas mulheres, informaram as autoridades nesta terça-feira, 18, acrescentando que pode haver mais vítimas. "As pessoas normalmente acreditam que os estupradores são homens estranhos que provocam medo, que se escondem entre os arbustos", quando, "a verdade, é que estão em todas as classes sociais", disse o promotor do condado de Orange, Tony Rackauckas.

Grant Robicheaux, um cirurgião ortopédico, e sua namorada Cerissa Riley, 31 anos, formavam um casal que parecia ter tudo, de dinheiro à beleza, e o jovem chegou a participar de um programa de TV, há 4 anos, chamado "Online Dating Rituals of the American Male". "Acreditamos que usavam a beleza e a boa conversa para baixar a defesa de suas presas", disse o promotor.

Os dois foram denunciados por estupro por meio de narcóticos, sexo oral forçado e tráfico de narcóticos, entre outros crimes. O médico também foi denunciado por porte ilegal de arma. Robicheaux corre o risco de pegar até 40 anos de prisão e Riley, mais de 30.

O casal escolheu as vítimas em um bar de Newport Beach e em um restaurante. Ambas foram drogadas e levadas ao apartamento do médico.

No celular de Robicheaux foram encontrados "centenas de vídeos de mulheres nuas em vários estados de consciência sendo agredidas", revelou a porta-voz da promotoria, Michelle Van Der Linden.

A denúncia ocorreu no dia 11 de setembro, e foi divulgada nesta terça-feira para incentivar outras mulheres a denunciar o casal. "Os investigadores me disseram que os telefones não param de tocar com informações sobre os dois", disse à AFP Michelle Van Der Linden.

O casal foi libertado após pagar fiança de 100 mil dólares. "Grant Robicheaux e sua namorada Cerissa Riley negam todas as acusações de sexo não consentido", informaram seus advogados.

