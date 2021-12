Médico cubano que trabalhava no Brasil é uma das vitimas da queda de avião

O médico Jorge Alberto Borrego Cabrera, foi identificado como uma das 110 vitimas da queda de um avião, em Cuba, durante a última sexta-feira, 18. Jorge Alberto trabalhava há 4 anos na cidade Presidente Castelo Branco, no Paraná, através do programa Mais Médicos.

De acordo com informações da prefeita de Castelo Branco, Gisele Faccin Gui, o médico estava de ferias em seu país de origem.

O nome de Cabrera consta na lista oficial de passageiros a bordo do Boeing 737. A aeronave tinha como destino a cidade de Holguín e caiu após a decolagem no aeroporto de Havana.

Em nota, a Brigada Médica Cubana no Brasil lamentou a morte do profissional, que no Paraná cumpria “com excelente conduta sua missão”, segundo o texto.

A aeronave transportava 102 cubanos e 11 estrangeiros, mexicanos, argentinos e saarauís. 3 cubanas sobreviventes estão hospitalizadas em estado grave.

