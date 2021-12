Médico acusado por morte de Michael Jackson volta a clinicar

O médico Conrad Murray, que foi condenado pela morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, vai voltar a atuar como cardiologista, de acordo com o site TMZ. Ele será voluntário do Ministério de Saúde de Trinidad e Tobago para cuidar de crianças com problemas no coração.

A licença médica dele foi revogada no Texas e suspensa na Califórnia e em Nevada, nos EUA. Ele foi preso em novembro de 2011, depois que o júri considerou que ele foi o responsável pela morte do cantor. A sentença dizia que ele cometeu negligências graves no cuidado do cantor. O médico foi solto em outubro de 2013, cumprindo quase a metade da pena de quatro anos.

Jackson morreu por overdose de anestésico que usava para dormir. O medicamento foi fornecido pelo cardiologista.

