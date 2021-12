Médica larga casamento para socorrer vítimas de acidentes

A foto de uma mulher vestida de noiva em um local de acidente está fazendo sucesso na internet. A imagem mostra a médica Sarah Ray, 29 anos, momentos depois do seu casamento. A jovem, que trabalha no hospital Montgomery County, ainda estava na igreja quando soube que seu pai, avó e avô se envolveram em um acidente. Ela deixou a cerimônia e foi ajudar no socorro das vítimas.

A imagem foi registrada pela mãe de Sarah, Marcy Martin, e publicada no Facebook. Mais de 5 mil pessoas viram e compartilharam a foto.

Na internet, Sarah é chamada de heroína, mas ela nega o título. Ela diz que agiu como qualquer paramédico. O marido da jovem também é médico, assim com diversos padrinhos e madrinhas do casamento. Eles também participaram do atendimento.

A avó de Sarah foi hospitalizada com lesões causadas pelo airbag e cinto de segurança. O pai da noiva teve ferimentos leves e o avô saiu ileso.

