Médica é internada em UTI após receber vacina da Pfizer

Após receber a vacina da Pfizer, uma médica mexicana de 32 anos, precisou ser internada em uma unidade de tratamento intensivo com convulsões, dificuldades para respirar e suspeita de encefalomielite, de acordo informou no último sábado, 2, o Ministério da Saúde do México.

“A profissional de saúde, que recebeu a vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech, se encontra hospitalizada na unidade de tratamento intensivo […] assim que apresentou erupção cutânea, crises convulsivas, diminuição da força muscular e dificuldade respiratória, meia hora após a vacinação”, aponta Ministério.

O que provocou a reação que ocorreu quando a médica estava dentro da área de observação está sendo averiguado. De acordo com diagnóstico preliminar do ministério, trata-se de encefalomielite.

“Com evidência científica disponível dos ensaios clínicos da vacina Pfizer/BioNTech BNT162b2 contra o vírus SARS-CoV-2, nenhuma pessoa tinha apresentado antes encefalite logo após a aplicação da vacina”, observa o ministério.

Como diz o hospital, a paciente tem um histórico de alergia ao Trimetroprima com Sulfametoxazol que pode causar sintomas graves especialmente erupções cutâneas, angioedema, reações anafiláticas e podem levar à morte.

