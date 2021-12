Mau tempo provoca cancelamento de mais de 600 voos em Paris

Cerca de 650 voos foram cancelados neste domingo, 20, em Paris por causa da intensa precipitação de neve nos dois aeroportos internacionais da cidade, que apresentavam muitos problemas de acesso por transporte público devido à suspensão das atividades das linhas de ônibus que os atendem.

Uma porta-voz da empresa administradora Aeroportos de Paris (ADP) explicou à Agência Efe que com os cancelamentos a título preventivo de 40% do programa das companhias nas plataformas dos terminais Charles de Gaulle e Orly, os voos que foram mantidos acumulavam atrasos de até uma hora.

A porta-voz explicou que no Charles de Gaulle os atrasos eram de 50 minutos em média para aterrissagem e de uma hora para decolagem, enquanto em Orly eram de uma hora e 30 minutos, respectivamente.

A razão, segundo ela, é que as precipitações de neve, que não pararam durante toda a noite e a manhã, fazem com que as pistas tenham que ser limpas a cada três horas.

A ADP reiterou seu apelo aos passageiros para que não vão aos aeroportos da capital francesa sem antes entrar em contato com suas companhias aéreas para saber se suas viagens serão realizadas.

