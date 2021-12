Massagista é flagrada fazendo sexo oral em atleta na Suíça

A massagista do time Lenzburg FC foi demitida após ser flagrada fazendo sexo oral em um atleta.

O presidente do clube, Ulrich Bruder, não gostou quando viu as imagens feitas pelos atletas do time no estacionamento do clube.

A massagista, de 41 anos, fez sexo oral em um jogador de 20 anos, durante uma festa comemorativa pelo fim da temporada.

"A demissão dela foi definida pelo conselho do clube. Os jogadores foram punidos internamente, até porque não posso demitir metade do time", comentou o dirigente.

Segundo o jornal suíço Blick, o caso aconteceu em maio. A demissão da funcionária só foi anunciada pelo Lenzburg FC na última terça-feira, 16.

"Alguém tinha que ser culpado pelo que ocorreu. Eu fui o bode-expiatório, a vítima mais fácil. Não me lembro de nada do que aconteceu", declarou ela, que não quer mais voltar a trabalhar no meio esportivo.

Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados.

adblock ativo