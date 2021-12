Marte pode ser visto a olho nu nesta terça-feira

Marte estará mais próximo da Terra e poderá ser visto a olho nu na noite desta terça-feira, 6. O fenômeno só irá se repetir daqui 15 anos, ou seja, em 2035.

O planeta estará a menos de 62,1 milhões de quilômetros da Terra. A maior distância já registrada entre os corpos celestes foi de 401 milhões. Caso o tempo ajude, Marte poderá ser visto a olho nu no ponto mais alto do céu por volta das 0h05. A depender da situação, Júpiter e Saturno também poderão ser vistos mais perto do horizonte.

Segundo o UOL, o encontro mais próximo possível entre os planetas é quando a Terra está mais distante do Sol e Marte está o mais próximo dele, o que deixaria os dois separados por um mínimo de 54,6 milhões de quilômetros. Denominado oposição, o evento acontece a cada dois anos ou mais e a abordagem mais próxima já registrada aconteceu em 2003, com apenas 55,7 milhões de diferença. Em 2018, o número chegou perto com 57,6 milhões.

Daqui a 15 anos, a distância mínima deve alcançar os 56,9 milhões de quilômetros. O momento é bastante esperado pelas organizações espaciais, que aproveitam a aproximação para realizarem expedições rumo ao planeta vermelho, com menos gasto de combustível.

