Os norte-americanos Sarah Illig e Evan Carroll foram obrigados a interromper a viagem de lua de mel em um resort do Caribe por causa de um ataque de tubarão.

O alvo do animal foi Sarah, que nadava em uma área do hotel cujas atrações principais são tubarões-enfermeiros.

Confira o momento do ataque:

Da Redação Marido grava ataque de tubarão à mulher em viagem de lua de mel

"Eu senti um movimento de água, algo apertado no meu braço e achei que meu marido estava brincando comigo. Menos de um segundo depois, olhei e vi o tubarão (maior do que eu) preso no meu braço", revelou Sarah ao Daily Mail.

O ataque foi registrado por Evan, que filmava o momento de descontração do casal. Sarah conseguiu se desvencilhar rapidamente e não sofreu ferimentos mais graves.

Sarah sofreu ferimentos após tubarão ficar preso em seu braço (Foto: Reprodução)

