Marido de ministro de Luxemburgo posa ao lado de primeiras-damas

A tradicional foto do encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), desta vez ocorrido em Bruxelas, na Bélgica, onde todas as primeiras-damas estavam presentes, teve um integrante que se destacou entre os demais e fez sucesso na internet. Trata-se do "primeiro-marido" Gauthier Destenay, casado com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Ele chamou atenção ao ser o único homem na foto.

Posaram também a primeira-dama americana, Melania Trump; a nova primeira-dama francesa, Brigitte Macron; a rainha Matilde, da própria Bélgica; a primeira-dama da Turquia, Emine Gulbaran Erdogan; a esposa do secretário-geral da Otan, Ingrid Schulerud, além das primeiras-damas da Bulgária e Islândia.

Bettel casou-se com Destenay oficialmente em 2015, quando o casamento gay foi reconhecido judicialmente no país. O primeiro-ministro de Luxemburgo se tornou o primeiro premier do país a assumir ser homossexual, em dezembro de 2014.

Gente, que cena maravilhosa! O primeiro-marido gay de Luxemburgo entre várias primeiras-damas pic.twitter.com/EuAEZrS8yx — Platoboy (@littlefoo) 26 de maio de 2017

Maravilhoso ver o mundo mudando...!!!!!!!!!!!!!⚡️ “O encontro do 'primeiro-marido' gay com primeiras-damas”https://t.co/7QUSOkOU01 — Antonio miguel (@guel_camargo12) 26 de maio de 2017

