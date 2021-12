Mansão de Miami que pertenceu a Gianni Versace vai a leilão

Começa na terça-feira, 17, o leilão de uma das moradias mais famosas dos EUA, a mansão de Miami Beach que pertenceu ao estilista Gianni Versace, com lance mínimo de 25 milhões de dólares.

O imóvel da década de 1930, com três andares em estilo mediterrâneo, tem 10 dormitórios, 11 banheiros e uma piscina com incrustações de ouro 24 quilates. A venda é parte do processo de falência do seu atual proprietário, Peter Loftin, magnata das telecomunicações.

O leilão vai acontecer na própria mansão, à beira da piscina, aberto apenas a interessados. "Esse é um imóvel ímpar", disse o leiloeiro Lamar Fisher.

Não foram divulgados os nomes dos potenciais compradores da chamada Casa Casuarina, que fica de frente para o mar. Os interessados precisam assinar um termo de confidencialidade e fazer um depósito de 3 milhões de dólares, além de demonstrar a capacidade de pagar pelo menos 40 milhões de dólares pela casa. Fisher os descreveu como "indivíduos ricos, tipo celebridades".

Segundo o jornal Miami Herald, o bilionário investidor imobiliário Donald Trump estaria interessado em dar um lance. Um porta-voz de Trump não respondeu de imediato a um pedido para comentar o assunto.

A mansão de 2.100 metros quadrados, cheia de afrescos pintados à mão, mármores italianos e até um lavabo de ouro e mármore, foi alvo de uma prolongada batalha judicial.

Em 1997, Versace foi baleado e morto por um "serial killer" na entrada da mansão. Três anos depois, a família do estilista vendeu o imóvel a Loftin, que faliu e há mais de um ano tenta vender a mansão.

O preço inicial para a venda era de 125 milhões de dólares, depois reduzido para 75 milhões dólares. O lance mínimo de 25 milhões de dólares no leilão foi estabelecido pelos atuais detentores da hipoteca imobiliária, a empresa VM South Beach.

Nos últimos anos, a mansão vinha sendo usada como clube privado e hotel boutique. Versace havia comprado o imóvel em 1992, por 2,9 milhões de dólares. Ele então adquiriu o hotel vizinho e gastou 33 milhões de dólares em reformas para acrescentar uma nova ala.

Dentro, ele escolheu uma decoração extravagante, que incluía imagens de inspiração grega, mostrando ninfas tocando liras sob palmeiras. Uma cabeça de Medusa "logotipo de Versace" é vista por toda a casa, que está sendo vendida mobiliada.

