Manifestantes egípcios se reúnem na praça Tahrir para Dia da Partida

Cairo - Dezenas de milhares de egípcios já estão presentes na praça Tahrir, em meio a fortes medidas de segurança, para participar de um novo protesto contra o regime de Hosni Mubarak. Egípcios organizados em longas filas aguardavam ao meio-dia em uma ponte sobre o Nilo que conecta a ilha de Zamalek com o centro do Cairo, o único ponto aberto até a praça Tahrir, epicentro das manifestações que acontecem desde o dia 25 de janeiro.

Segundo pôde comprovar a Agência Efe, para chegar à praça por essa entrada é preciso passar por cinco controles de segurança, montados por militares e civis que pertencem aos grupos da oposição que convocaram o protesto. Carros de combate do Exército estão posicionados no começo e no final da ponte, algo sem precedentes desde que explodiram os protestos contra Mubarak, já que nos últimos dias os blindados se encontravam mais próximos à praça Tahrir.

Também há alambrados no acesso à praça onde os soldados pedem a identificação das pessoas e checam homens e mulheres separadamente, o que está gerando longas filas de manifestantes que querem entrar na praça Tahrir. Até o momento não se veem partidários de Mubarak nos arredores, depois que nos últimos dias os manifestantes a favor do regime protagonizaram atos de violência nas cercanias e dentro da praça.

O ambiente que se via nesta sexta-feira dentro da Tahrir era tenso, devido ao temor de que os partidários de Mubarak pudessem tentar novamente entrar no lugar, embora o controle do Exército seja muito forte e será difícil ultrapassá-lo. "Não temos medo. Estamos bem protegidos", disse à Efe uma das manifestantes da oposição, Tina Shabri.

Da mesma forma que nesta quinta-feira, dentro da praça se via muita gente com vendas e gazes para cobrir os ferimentos dos confrontos a pedradas com partidários do regime registrados na quarta-feira e na quinta-feira. A manifestação, que foi qualificada como "Dia da Saída", traz consigo a esperança de que seja o último golpe para a queda de Mubarak.

