Manifestantes e polícia entram em confronto em dia de greve geral na Grécia

Manifestantes e a polícia entraram em confronto no centro de Atenas nesta quinta-feira, 12, durante uma greve geral na Grécia, a primeira desde que o governo de esquerda liderado pelo partido Syriza chegou ao poder em janeiro. A população protesta contra os cortes de gastos e uma nova rodada de impostos implementados pelo pacote de austeridade para que o país possa receber as parcelas do pacote de ajuda financeira de três anos, no valor de 86 bilhões de euros, de outros países da Europa.

Atualmente, o governo está com uma parcela de 2 bilhões de euros bloqueada, bem como 10 bilhões de euros reservados para a recapitalização dos seus bancos, uma vez que algumas das medidas requisitadas não foram implementadas

Alguns manifestantes jogaram coquetéis molotov contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.

Cerca de 25 mil pessoas participaram em três manifestações separadas no centro de Atenas, de acordo com dados da polícia. Outras 10 mil pessoas protestaram na segunda maior cidade do país, Thessaloniki.

A greve geral de 24 horas causou transtornos generalizados em toda a Grécia, com a paralisação dos serviços públicos. O metrô e as balsas ficaram fechados, enquanto os ônibus foram reduzidos. Alguns voos também foram cancelados. Os museus, escolas e farmácias fecharam, enquanto os hospitais funcionavam apenas com a emergência.

Os confrontos dispersaram os manifestantes, mas a calma logo voltou. Até o momento, os confrontos não atingiram o nível de violência observado nos protestos do ano passado.

