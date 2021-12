Manifestantes derrubam estátua de Cristóvão Colombo nos EUA

Em protesto ao dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado neste sábado, 4, manifestantes derrubaram a estátua do navegador português Cristóvão Colombo, localizada na cidade de Baltimore.

O ataque faz parte do movimento contra monumentos de figuras históricas relacionadas ao racismo, iniciado após a morte do negro norte-americano, George Floyd, morto por um policial branco na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio deste ano.

Durante o discurso neste sábado, 4, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump criticou os protestos. "Multidões raivosas estãoo tentando demolir estátuas de nossos fundadores, desfigurar nosso memoriais mais sagrados e desencadear uma onda de crimes violentos em nossas cidades", declarou.

