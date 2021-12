Mandela responde bem a tratamento médico

O ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, de 94 anos, internado desde o dia 8 em estado grave, devido a uma infecção respiratória, responde "bem ao tratamento". A informação é do governo da África do Sul que, em comunicado divulgado nesta quinta, 13, pede que o público e a imprensa respeitem a "privacidade do ex-presidente e de sua família durante este período".

A internação, no sábado, 8, foi a quarta em seis meses. Mandela foi internado em estado grave, mas respirando sem ajuda de aparelhos. Nos últimos meses, Mandela foi internado várias vezes em decorrência de uma pneumonia. O ex-presidente está em um hospital em Pretória, sob forte esquema de segurança.

Mandela já esteve internado por infecções pulmonares antes, provavelmente ligadas a sequelas de uma tuberculose que contraiu enquanto esteve preso em Robben Island - onde passou 18 dos seus 27 anos de cárcere.

O patrimônio do ex-presidente é alvo de disputa entre suas filhas e seus amigos. Duas filhas de Mandela tentam na Justiça garantir o direito de administrar fundos de investimentos do pai. A disputa envolve os fundos Harmonieux Investment Holdings e da Magnifique Investment Holdings estimados em cerca de US$ 1,7 milhão. Os fundos em disputa são apenas uma parte da herança de Mandela.

*Com informações da Presidência da República da África do Sul

