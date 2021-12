Mandela respira com ajuda de aparelhos, diz CNN

O site da rede de televisão CNN informou hoje que Nelson Mandela está respirando com a ajuda de aparelhos no hospital em que está internado, em Pretoria, segundo uma autoridade que recebeu informações sobre o estado de saúde do ex-presidente sul-africano.

Mandela, de 94 anos, foi hospitalizado em 8 de junho devido a uma recorrente infecção pulmonar. As autoridades vêm descrevendo seu estado de saúde como crítico desde domingo.

Em comunicado emitido nesta quinta-feira, o governo disse que os médicos de Mandela "continuam a fazer o possível para garantir sua recuperação, bem estar e conforto".

