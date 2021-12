Mandela recebe alta médica após passar dez dias internado

O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela recebeu alta do hospital onde estava internado para tratamento de pneumonia, informou neste sábado, 6, o governo do país. O comunicado destaca que houve uma melhora gradual e sustentada das condições de saúde do líder.

Mandela, de 94 anos, estava hospitalizado desde 27 de março, devido a uma recorrente infecção pulmonar. Presidente da África do Sul entre 1994 e 1999, ele é considerado por muitos o pai da nação e sua luta contra o apartheid lhe rendeu um Prêmio Nobel da Paz.

O comunicado oficial informa ainda que o ex-presidente, a partir de agora, vai receber cuidados médicos em casa. "O [atual] presidente [Jacob] Zuma agradece o trabalho árduo da equipe médica por cuidar de Madiba ([apelido de Mandela] com tanta eficiência".

