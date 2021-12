Mandela piora e presidente sul-africano cancela viagem

O estado de saúde do ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz de 1993, Nelson Mandela, de 94 anos, agravou-se nas últimas horas. A piora no estado geral de Mandela fez o presidente sul-africano, Jacob Zuma, cancelar uma viagem a Maputo, capital de Moçambique - país que faz fronteira com a África do Sul -, marcada para esta quinta-feira, 27.

Em comunicado divulgado pela Presidência da República, o governo informou que Zuma conversou com os médicos que asseguraram que "estão fazendo tudo para garantir o bem-estar" de Madiba (apelido de Mandela que significa O Conciliador).

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, disse nesta quarta, 26, que o mundo reza por Mandela: "Um dos gigantes do século 20". Ki-moon destacou o papel de Mandela na luta contra o apartheid (regime de segregação racial) na África do Sul.

"Eu sei que os nossos pensamentos e orações são para Nelson Mandela e sua família, assim como para os entes queridos, todos os sul-africanos e para as pessoas que foram inspiradas pela sua vida notável e pelo seu exemplo em todo o mundo", disse. "Vamos mostrar a mesma convicção e a mesma motivação de trabalhar para o bem-estar e um futuro melhor para todos os africanos", acrescentou o secretário.

Mandela foi hospitalizado há quase três semanas, no último dia 8, em Pretória, devido a uma infecção pulmonar.

adblock ativo