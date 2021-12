Mandela parece estar bem, diz neto

Um neto do líder da luta contra o regime racista do apartheid Nelson Mandela afirmou neste sábado, 15, que o ex-presidente sul-africano passa "bem" no hospital.

"Parece estar bem, nos deu a esperança de que vai se recuperar logo", disse Mandla Mandela, depois de uma visita ao seu avô no hospital.

O neto do ex-mandatário fez esse comentário durante o enterro de uma prima de Nelson Mandela em Qunu (sul). Os participantes da cerimônia rezaram e cantaram em homenagem ao líder do combate ao apartheid.

Um padre que celebrava o funeral fez uma oração especial e os presentes respeitaram um minuto de silêncio por Mandela.

"Queremos mostrar que rezamos pelo pai desta nação", disse o religioso, dirigindo-se à família de Mandela. "Rezamos por sua recuperação", acrescentou.

adblock ativo