Mandela esteve uma vez em Salvador

O ex-presidente da África do Sul esteve uma única vez na Bahia, onde ficou um dia em Salvador. Apesar do breve contato, a capital mais negra do Brasil tinha uma ligação com o ícone da luta contra o racismo. Integrantes do movimento negro e de blocos afro da Bahia defenderam a liberdade do ativista negro.

A "luta" foi através de músicas, compostas na década de 80, que pediam o fim do Apartheid. Em 1985, Rá Nascimento escrevia Libertem Mandela, popularizada pela Banda Reflexus, que também tornou sucesso Magascar Olodum, em 1988. Também foi sucesso com a Banda Mel, A Cor De Deus (Luiz Carlos, Branca Di Neve e Mazinho Xerife).

Foram essas músicas que os artistas baianos usaram o Carnaval para pedir a liberdade de Nelson Mandela. E essas cançõesMarjorie foram a trilha sonora do encontro de Mandela com os cerca de 150 mil baianos que acompanharam a visita do ex-presidente da África do Sul na Bahia no dia 3 de julho de 1991.

Mandela foi recebido com festa no então Aeroporto Dois de Julho e depois foi recepcionado pelo então governador Antônio Carlos Magalhães (ACM), que promoveu um almoço para o ativista negro.

Em seguida, Madela fez um breve passeio pela cidade e depois foi encontrar o povo na Praça Castro Alves.

