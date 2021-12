Mandato de prefeito de 4 anos chega ao fim nos EUA

O mandato do prefeito mais jovem dos Estados Unidos, que tem apenas 4 anos, chega ao fim em agosto. Robert "Bobbie" Tufts vem se mantendo à frente da vida política da pequena cidade de Dorset, no estado de Minnesota, desde que assumiu o cargo no ano passado.

Segundo matéria publicada na agência EFE, "Bobbie" tem uma vida tranquila e sua atividade de lazer preferida é sair para pescar. O prefeito também não tem problemas em expor sua vida amorosa. Todos conhecem sua namorada, Sophia, a primeira-dama de Dorset.

A mãe do prefeito, Emma Tufts, não faz segredo sobre as tarefas do dia do filho. "Suas tarefas principalmente são ir à creche e flertar com as garotas", explicou.

Com cerca de 20 habitantes, Dorset elege a cada ano um novo prefeito por um irreverente sistema de sorteio, que tem como única condição que os candidatos doem um dólar aos cofres municipais.

A próxima eleição acontece no dia 4 de agosto e ainda não se sabe se "Bobbie" vai tentar a reeleição ou se apoiará o irmão mais novo a tentar o cargo. "Ainda vamos decidir se ele se candidata. 'Bobbie' tem um irmãozinho pequeno que talvez queira concorrer ao cargo desta vez", brincou sua mãe, assegurando que "Bobbie" está consciente do fim de seu mandato.

adblock ativo