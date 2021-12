Mamnoon Hussain é eleito presidente no Paquistão

A comissão eleitoral do Paquistão afirmou nesta quarta-feira, 31, que o Parlamento paquistanês elegeu o empresário Mamnoon Hussain como novo presidente do país.

O presidente da comissão eleitoral, Fakhruddin Ibrahim disse que Hussain, do partido Liga Muçulmana (PML-N), recebeu 432 votos.

Empresário do setor têxtil de Karachi, capital da província de Sindh, Hussain foi governador de Sindh em 1999. O presidente do Paquistão é eleito pelos legisladores do Senado, da Assembleia Nacional e nas assembleias das quatro províncias. Fonte: Associated Press.

