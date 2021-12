Malásia adverte que acidente pode ficar sem solução

O chefe de polícia da Malásia advertiu nesta quarta-feira, 2, que as autoridades podem não descobrir nunca o que provocou o misterioso desaparecimento do voo MH370, ao afirmar que as três semanas de investigação criminal não alcançaram nenhum resultado".



"Nos deem mais tempo", disse o inspetor-geral de polícia Khalid Abu Bakar à imprensa em Kuala Lumpur, segundo a agência Dow Jones Newswires.



"Nós podemos não saber a causa real do incidente", completou.



A polícia malaia está investigando as 239 pessoas a bordo do Boeing 777 da Malaysia Airlines, assim como funcionários de terra e os engenheiros relacionados com o voo.



A investigação criminal se concentra na possibilidade de sequestro, sabotagem ou de problemas psicológicos de algum passageiro ou tripulante.



"A investigação segue seu curso. Ainda temos mais pessoas para entrevistar", completou o chefe de polícia, que se recusou a divulgar mais detalhes.



O Boeing 777 desapareceu dos radares em 8 de março menos de uma hora depois da decolagem de Kuala Lumpur com destinos a Pequim.



Aviões, navios e até um submarino britânico participam nas buscas dos destroços no Oceano Índico.

