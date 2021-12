Mais uma gravidez empolga os britânicos, agora de uma panda

Uma panda gigante do zoológico de Edimburgo está com sintomas de gravidez e pode parir nas próximas semanas, no que seria o primeiro filhote dessa espécie rara a nascer em cativeiro na Grã-Bretanha.

A notícia causou frenesi na imprensa britânica, despertando imediatamente comparações com o nascimento do príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa Kate, em julho.

A panda gigante Tian Tian nasceu em 2003 e chegou há dois anos à Escócia, emprestada pela China por dez anos. Em abril, foi submetida a uma inseminação artificial, após duas tentativas frustradas de promover seu acasalamento natural com o macho Yang Guang, que pertence ao zoo.

"Não podemos dizer definitivamente a esta altura se Tian Tian está prenha ou não, embora estejamos vendo resultados que nos encorajam", disse Chris West, executivo-chefe do zoológico. "Se houver um filhote, ele nascerá entre o final de agosto e o começo de setembro."

Os pandas gigantes são um dos animais mais ameaçados do mundo. Seu habitat natural se resume a algumas serras da China central. Há estimados 1.600 deles vivendo na natureza, e outros 300 em cativeiro, principalmente na China.

