Mais de 400 baleias encalham na Nova Zelândia

Mais de 400 baleias encalharam nesta sexta-feira, 10, em uma praia da Nova Zelândia. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a maioria dos animais não resistiu. O fato aconteceu em uma das principais ilhas do país.

O encalhe de baleias é comum na Nova Zelândia, mas esse é um dos casos com maior número de mortes dos animais. Em apenas outras duas ocasiões, o número foi superior.

Voluntários tentaram salvar as baleias-piloto, mas algumas acabaram não resistindo. Eles mantêm os animais molhados e conseguiram ajudá-las a voltar para o mar. Os voluntários também fizeram uma barreira humana para tentar impedir novos encalhes.

