Mais de 40 pessoas morrem em terremotos no Japão

Os terremotos registrados no sudoeste do Japão desde quinta-feira, 14, deixaram ao menos 41 mortos. Segundo autoridades locais, o número pode ser maior, já que dezenas de pessoas seguem soterradas. Elas temem também que novos deslizamentos ocorram nos próximos dias. A região de Kumamoto, na ilha de Kyushu, foi atingida nos últimos dois dias por uma série de terremotos e réplicas que provocaram uma gigantesca avalanche de lama e pedras que soterrou casas e cortou uma autoestrada.

Cerca de mil pessoas ficaram feridas, 184 delas com gravidade, de acordo com as autoridades locais. "A prioridade é salvar vidas. Devemos agir rapidamente", declarou o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que cancelou sua visita à região e convocou uma reunião de crise. O governo enviou 25.000 soldados e 1.000 socorristas para ajudar nos trabalhos de resgate.

A agência meteorológica japonesa, que prevê fortes chuvas durante o fim de semana, alertou para a possibilidade de novos deslizamentos de terra em um solo enfraquecido pelos tremores. A localidade de Misato aconselhou cerca de 10.000 habitantes a deixar a zona por precaução, segundo a rede de televisão NHK. "Saí da minha casa. Não podia ficar lá por causa dos tremores seguidos", disse Hisako Ogata, de 61, que foi levada para um parque perto de sua casa em Kumamoto junto com outras 50 pessoas.

Os terremotos

O terremoto deste sábado, de 7 graus de magnitude segundo o Instituto de Geofísica americano (USGS), foi registrado à 1h25 local (13h25 de sexta-feira no horário de Brasília), provocando um alerta de tsunami na costa oeste de Kyushu, que logo foi cancelado. A agência meteorológica japonesa avaliou o tremor em 7,3 graus e indicou que o terremoto de quinta-feira foi um "precursor".

Na quinta-feira, um terremoto de 6,5 graus de magnitude atingiu a ilha e provocou nove mortes e 900 feridos, dos quais 50 gravemente. Desde então, 123 tremores secundários foram registradas na região, segundo a sismologista Gen Aoki, da Agência Japonesa de Meteorologia.

Devastação

Dezenas de casas, muitas delas velhas e de madeira, ficaram total, ou parcialmente, destruídas. Cerca de 44.000 pessoas precisaram se refugiar em centros de acolhida, onde receberam arroz e água potável. Uma ponte de 200 metros desabou, um santuário milenar foi destruído e as estradas foram marcadas por fissuras.

Além disso, ao menos 14.000 lares ficaram sem eletricidade, e também houve cortes no abastecimento de gás e água. A companhia que alimenta a região, Kyushu Electric Power, afirmou que não foi detectada nenhuma anomalia na central nuclear de Sendai, onde se encontram os dois únicos reatores em serviço no Japão. As demais instalações nucleares da região, ou seja, as de Ehime e Genkai, não foram afetadas, segundo as companhias operadoras.

