Mais de 300 jornais se unem em defesa da liberdade de imprensa

Os jornais dos EUA estão contra-atacando o presidente Donald Trump com uma série coordenada de editoriais condenando seus ataques à imprensa e suas insinuações de que os repórteres são "o inimigo".

Boston Globe convidou jornais em todo o país em defesa da imprensa com os editores nesta quinta-feira, 16, e vários começaram a aparecer online no dia anterior. Quase 350 organizações noticiosas se comprometeram a participar, de acordo com Marjorie Pritchard, diretora editorial do Globe.

Em San Luis, o Post-Dispatch descreveu os jornalistas como "os patriotas mais autênticos". O Chicago Sun-Times disse acreditar que a maioria dos americanos sabe que Trump está falando bobagens.

O Observer de Fayetteville, Carolina do Norte, disse que espera que o presidente cesse seus ataques, "mas não acreditamos que isso vá acontecer".

"Em vez disso, esperamos que todos aqueles que apoiam o presidente percebam o que ele está fazendo: manipular a realidade para conseguir o que ele quer", disse o jornal.

O New York Times adicionou uma promoção ao protesto. "Se você ainda não o fez, por favor, assine seus jornais locais", disse o Times, cuja seção de opinião reproduziu outros editores de todo o país. "Elogie-os quando eles pensam que fizeram um bom trabalho e os criticam quando acham que poderiam melhorar. Estamos todos juntos nisso".

Contra

O Wall Street Journal, disse que não participaria da iniciativa. James Freeman observou em sua coluna que o esforço do Globe é contraditório com a independência que os conselhos editoriais afirmam reivindicar. Freeman argumentou que Trump tem o mesmo direito à liberdade de expressão que a mídia que se opõe a ele.

Estamos ganhando

Na manhã desta quinta-feira, 16, o republicano reagiu à ação. "A imprensa das fake news (notícias falsas) é o partido de oposição. É muito ruim para o nosso grande país... Mas estamos ganhando", escreveu ele em sua conta no Twitter.

adblock ativo